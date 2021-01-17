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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Batan gemiden kurtulan 6 kişin kimlik bilgileri belli oldu

Batan gemiden kurtulan 6 kişin kimlik bilgileri belli oldu

Vali'nin ziyareti

Hastane Kuru Yük Gemisi Bild Adsl 

-Yaralılarla konuşması
-Açıklaması

( BARTIN ) BARTIN

- Palau bandıralı kuru yük gemisi kazasından kurtarılan 1’i Rus, 5 i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Bartın açıklarında Palau bandıralı kuru yük gemisi kazasından kurtarılan 1’i Rus, 5 i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişinin Bartın Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Tedavi alına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların isimleri belli oldu Krinov Nikolaii, 44 yaşında Rusya vatandaşı, Hennadii Kravchenko, 24 yaşında Ukrayna vatandaşı Vladslav Zaterka, 20 yaşında Ukrayna vatandaşı, Oleksadr Perkaty, 51 yaşında Ukrayna vatandaşı, Vitali Merezhko, 35 yaşında Ukrayna vatandaşı, Vitali Kachur, 23 yaşında Ukrayna Vatandaşı olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Bartın Valisi Sinan Güner, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Güner, hastanede yaralıların son durumları hakkında bilgiler alarak yaralılarla bir süre sohbet etti. Vali Güner yaralılardan biriyle konuştuğu diyaloğu anlattı. Güner, “Şimdi bir iletişim kurabildik kendilerinin kurtulmasında menuniyetlerini ilettiler. Şuanda 6 kazazede var. Büyük bir dalga gemiyi ikiye ayırdı diyor. 12 kişiydik 6’ımız burada iyiyiz bizi kurtaran ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.

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