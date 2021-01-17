Batan gemide 6 mürettebat kurtarılarak limana getirildi

-ekiplerin çalışmaları

-detaylar



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın'ın İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinde 6 mürettebat kurtarıldı. 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer mürettebatı daha kurtarma çalışmaları sürüyor. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Palau bandralı Arvin isimli kuru yük gemisinin 10'u Ukrayna 2'si Rus uyruklu olduğu öğrenilen 12 gemi personelinin 6'sının kurtarıldığını açıkladı.

2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı, 4 diğer mürettebatları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Açıklamada şöyle denildi: "17 Ocak 2021 tarihinde Saat 12.20 sıralarında Arvin isimli Palau bandıralı kuru yük gemisi kötü hava şartları nedeniyle İlimiz sınırlarında İnkumu açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmıştır. Gemide bulunan 10 Ukrayna 2 Rus uyruklu olduğu öğrenilen 12 gemi personelini kurtarma çalışmaları, karadan ve denizden çok kötü hava şartlarına rağmen devam etmektedir. Şu ana kadar Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bot tarafından 6 kişi sağ, olarak denizden çıkarılmıştır. Diğerlerinin aranmasına devam edilmektedir." Kurtarılan mürettebatlar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edilecek. "Arvin" isimli kargo gemisinin Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na yola çıktığı olumsuz hava koşulları sebebiyle Bartın açıklarında sığınarak demirlediği öğrenildi. Geminin 1975 yılında inşa edildiği öğrenildi.



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