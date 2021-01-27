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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bataklığa saplanan koyun kurtarıldı

- Bataklığa saplanan koyun kurtarıldı

KOYUNDAN GÖRÜNTÜ

Trol 

-AÇIKLAMA

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde bataklığa saplanan koyun, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bir koyunun bataklığa sağlandığı bilgisini alan Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, söz konusu bölgeye gitti. Koyun, ekiplerin çabaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Belediye Veterinerlik Kliniği’nde tedavi altına alınan koyunun sol arka bacağının yaralı olduğu tespit edildi. Koyun, tedavi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edilecek. Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Pınarcık mevkiinde bataklığa saplanmış olarak bulunan koyun için birimimiz seferber oldu. Zaman kaybetmeden hemen bölgeye gittik. Bataklığa saplanmış olan koyunu, özenli bir çalışma ile kurtarıp kliniğimize getirdik. Genel kontrolünü yaptık. Sol arka ayağında bir yaralanma olduğunu tespit ettik ve hemen tedavi işlemlerine başladık. Sağlığına kavuşunca sahibine teslim edeceğiz” dedi.
(İE-ÖA)
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