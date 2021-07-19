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Bataklığa saplanan alkollü şahıs, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bataklığa saplanan alkollü şahıs, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Bataklığa saplanan alkollü şahıs, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Jandarmadan gelen kurtarma görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

İlk Müdahale Alkol Jandarma Altın 


- Eskişehir’de gölet kenarındaki bataklığa saplanan alkollü şahıs, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Günyüzü’ne bağlı Kavuncu mahallesinde Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesi’ esnasında Kavuncu Gölet’inin yakınlarında şüpheli hareketleri olan A.Ö. isimli şahsı durduruldu. Şaşkın ve korkmuş vaziyette olan A.Ö., kuzeni N.Ö. ile gölet kenarında alkol aldıklarını ve alkolün etkisinde olan kuzeninin yanından ayrılarak göle doğru gittiğini ve kendisini bulamadığını belirtti.
Kayıp olan kuzeninin hayatından endişe ettiğini belirten A.Ö., bulunması için jandarma ekiplerinden yardım talep etti. Kaybolan N.Ö.’nün bulunması amacıyla AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Vatandaşların da katılımıyla oluşturulan arama ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları neticesinde kaybolan N.Ö., göl kenarında bataklığa saplanmış şekilde bulundu. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahale ve muayenesinin ardından Günyüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen N.Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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