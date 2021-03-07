BATA - Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
- Olay anı sonrası görüntülerGÜNCELLEME - Ekvator Ginesi 'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti - Sağlık Bakanı Guinea Salud, askeri kışladaki patlamalar sonucu 300'den fazla yaralı olduğu bilgisini paylaştıSAĞLIK BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİANKARA (AA) - Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi 'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi.Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.
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