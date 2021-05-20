Başvekil Menderes'in kol saati, müzede sergilenecek

-Müze görüntü

-Saaatin Vali Aksoy'a takdimi

-Başkan Kaplan röportaj



( AYDIN -DRONE)- Başkan Kaplan'dan Adnan Menderes Müzesi'ne anlamlı bağış AYDIN



- Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, merhum Başbakan Adnan Menderes’e ait antika kol saatini yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi'nde sergilenmek üzere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a teslim etti.Aydın’da Koçarlı’ya bağlı Çakırbeyli Mahallesi girişinde inşaat çalışmaları tamamlanan Adnan Menderes Müzesi’ne en anlamlı bağış, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan geldi. Başkan Kaplan, merhum Başbakan Menderes’in iktidara geldiği 1950 yılında yakınlarına hediye etmek üzere İsviçreli bir saat firmasına özel siparişle yaptırdığı, üzerinde ‘Menderes’ yazılı antika kol saatini Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne bağışladı.“Müzeye bağışlamamız daha anlamlı oldu”1950'de üretilen markalı kol saatini özel şeffaf muhafazasıyla birlikte Vali Aksoy’a takdim eden Başkan Kaplan, Adnan Menderes Müzesi’nin Koçarlı’ya kazandırılmasından ötürü çok mutlu olduklarını belirterek tarihin düzelmesine bir katkı da kendisinin sunmak istediğini söyledi.



Antika kol saatin maddi değerinden çok manevi değeri ve önemine vurgu yapan Başkan Kaplan, “Bu saat geçtiğimiz süreçte bana bir yakınım tarafından hediye edilmişti. Demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Menderes’in yadigarı olarak bir süredir özenle saklıyordum. Ankara ziyaretimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teslim etmek istediğimizde bana, ‘Koçarlı’daki müzemizde sergileyelim milletimiz de faydalansın’ dedi.

Biz de Bakanımızın da tavsiyesi doğrultusunda müzeye bağışlamamızın daha anlamlı olacağını düşünerek bu kararı aldık” dedi.

“Hak ettiği yerde sergilenecek”Antika kol saatinin hikayesini de paylaşan Başkan Kaplan, “Bağışladığımız kol saati 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin ardından merhum Başbakanımız Adnan Menderes tarafından İsviçreli bir saat firmasına yaptırılan 100 adet özel yapım saatten biri olma özelliğini taşıyor. Merhum Menderes, bu kol saatini, 1951’de açılışını yaptığı bir şeker fabrikasında kolunda saatinin olmadığını fark ettiği ve çalışmalarından ötürü memnuniyet duyduğu bir yetkiliye hatıra kalması için hediye ediyor. Daha sonra uzun yıllar kullanılan saat, bu yetkilinin vefatının ardından yakınlarınca İstanbul Kapalı Çarşı’daki bir saatçiye satılıyor. Bu saati satın alan bir dostumuz bize hediye etti, biz de hak ettiği yerde sergilenmesi için müzemize bağışladık. İnşallah bağışımız müzemize ziyarete gelenler için geçmişe ışık tutarak merhum Menderes’in anılarının canlanmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.Vali Aksoy Başkan Kaplan'a teşekkür ettiBaşkan Kaplan’a anlamlı bağışı nedeniyle teşekkür eden Aydın Valisi Aksoy, şehit Başbakan Menderes’in memleketi olan Koçarlı’nın müzeye bağış konusunda da farkındalığını ortaya koyduğunu belirterek minnet duygularını paylaştı. Antika kol saatini müzede sergilemekten ötürü büyük mutluluk duyacaklarını söyleyerek Başkan Kaplan’a teşekkürlerini ifade eden Vali Aksoy, müzeye bağış konusunda da Aydınlı vatandaşlara olan çağrısını yineledi.

