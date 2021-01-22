Başörtülü kadına saldırı davasında karar açıklandı



- Beşiktaş’ta yolda yürüyen başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Berrak Karaoğlu’nun davasında karar açıklandı. Mahkeme sanığın kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Beşiktaş’ta 12 Kasım 2019’da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldıran Berrak Karaoğlu’nun yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Berrak Karaoğlu ile müşteki avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü sanık Berrak Karaoğlu ile mağdur Şüheda Nur Eriş’in Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürüdüklerini aktardı. Sanığın, katılan ile arasında yaklaşık 10 metre varken önce eli ile katılan Eriş’i işaret ettiği açıklanan mütalaada “Katılan ile yan yana geldikleri esnada sol arka baş bölgesine doğru bir hamle yaptığı ve kısa bir itişme olduğu, olay nedeni ile katılan Eriş’in ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaralandığı’ anlatıldı. Sanığın eyleminin katılanın inancına yönelik olduğu belirtilen mütalaada Karaoğlu hakkında ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık olayın sarhoşluk anına denk geldiğini söyleyerek “Sanki bir araştırma var da; ben İslam karşıtı grubu içerisinde çalışıyorum da ilk eylemimmiş gibi yansıtıldı. Sanki ideolojik yapılmış gibi ilişkilendirildiği bundan rahatsızlık duyuyorum. Belki bir daha yaşanırsa kamuya yansıtabilirdi. Ne inanç özgürlüğüne saldırı olduğunu düşünüyorum ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğimi düşünüyorum. Basit yaralamaya söyleyebilecek hiçbir şeyim yoktur” dedi.

Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim sanığın ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçundan ise beraatine karar verdi. Şikayetçi avukatları kararın açıklanmasının ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan istinaf yoluna başvuracaklarını söyledi.







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