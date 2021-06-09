Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın hakkında suç duyurusu

-PANKARTLARDAN DETAY

-BELEDİYE BAŞKANI BASIN AÇIKLAMASI

-KADINLARDAN RÖPORTAJ



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Akademisyen Neşe Nur Akkaya Nişantaşı’nda bir parkta oturduğu esnada Eray Çakın isimli şahıs tarafından başörtülü olduğu için darp edilip sonra da “Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun” kelimesinin kullanılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Belediye başkanı ve ilçedeki kadınlar Çakın hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya’nın Nişantaşı’nda bir parkta başörtülü olduğu gerekçesiyle Eray Çakın isimli şahıs tarafından uğradığı sözlü ve fiziksel şiddetin ardından “burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz çok parkta oturmak istiyorsanız gidin Gaziosmapaşa’da oturun” kelimelerini kullanmasının ardından Gaziosmanpaşa halkını aşağıladığı gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Belediye başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçedeki kadınlar meydanda toplanarak basın açıklaması yaptı. Ardından da, Gaziosmanpaşa adliyesine giderek suç duyurusunda bulundular. “Şahsı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz” Basın açıklaması yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: “Benimde mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya hanımefendinin İstanbul'un eski bir semti olan Nişantaşı'nda bir parkta istirahat halindeyken, bir başörtülü bayan düşüncesi gerekçesiyle Eray Çakın isimli şahıs tarafından uğramış olduğu sözlü ve fiziksel şiddeti kamuoyu ve bizleri derinden etkilemiştir. Özellikle saldırgan bu eylemi esnasında sayın Akkaya’ uyguladığı şiddet ve “Nişantaşı’nda oturamazsın Gaziosmanpaşa’ya git” kelimeleri kadınlar arasında bir ayrımcılığa sebep olmuştur. Gaziosmanpaşa halkı olarak bunu asla kabul edemeyiz. Bu üslubu ve eylemi gerçekleştiren zihniyeti Gaziosmanpaşalı kadınlar olarak kınıyor ve bu saldırgan şahsı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz. Yapılan bu eylemi de halkımızı kin ve düşmanlığa sevk eden, ilçemizin itibarına zarar veren şahsın cezalandırılması için gerekli tüm hukuki işlemleri başlattık” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına pankartlar ile destek veren kadınlardan Nazlı Can Yoğurtçu: “ gerçekten çok üzgünüz. Şöyle söyleyeyim biz ne zaman birlik ve beraberlik içindeyiz dediysek bizi hep bölmeye çalıştılar. Fiziki ve psikolojik şiddetler gördük. Bu yapılanları kınıyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. İşin kötü olan tarafı Gaziosmanpaşa’nın adını kirleterek yapılması bizi çok üzdü” dedi.

(VEG-ZA-

