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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Baskında yakalandı 4. kez ceza yedi, 'Çıktığından beri bu ortamdayım hasta olmadım, koronaya inanmıyorum” dedi

Baskında yakalandı 4. kez ceza yedi, 'Çıktığından beri bu ortamdayım hasta olmadım, koronaya inanmıyorum” dedi

Baskın anı

Diyalog Kıraathane Kumarhane Zabıta Polis Ekipleri 

-Vatandaşın gazeteci ile diyalogu
-Ceza yazılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) Baskında yakalandı 4. kez ceza yedi, "Çıktığından beri bu ortamdayım hasta olmadım, koronaya inanmıyorum” dedi- Esenyurt’ta kumarhane baskınında ilginç sözler İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir iş yerinde yasak olmasına rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz kumar oynayan 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza yazıldı. Ceza yazılan bir vatandaş ise daha önce de 3 kez pandemi sürecinde eğlenceden dolayı kendisine ceza yazıldığını iddia ederek, “ Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortamdayım, hasta olmadım” demesi pes dedirtti. Korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda ruhsatsız kıraathane içerisinde 2 ayrı oda da toplam 18 kişinin kumar ve kağıt oyununu oynadığını çay ve sigara tükettiğini tespit etti. İş yeri mühürlendi Polis ekipler hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında toplam 3 bin 469’ar liradan toplam 62 bin 442 lira para ceza tutanağı düzenledi.
Ruhsatsız olan İş yeri ise zabıta ekipler tarafından mühürlendi. “Hasta olmadım, koronaya inanmıyorum” Cezai işlem uygulanan vatandaşlar birisinin sözleri ise bu kadarına pes dedirtti. Daha önce de pandemi sürecinde kendisine 3 kez ceza uygulandığını bununla birlikte ise 4 olduğunu söyleyerek, “ Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortamdayım, hasta olmadım” demesi pes dedirtti.
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