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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Basketbol takımı kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Basketbol takımı kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Olayın meydana geldiği lojman

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Lojman önünden görüntüler
-Lojman önündeki ambulans ve cenaze aracı
-Fotoğraflar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç, takım lojmanındaki odasında ölü bulundu. Genç kaptanın ani ölümü spor camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç (30), takımın hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç için sabah Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı. Kaptan takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ikinci idmana da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine haber vererek durumu bildirdi. Ziya Berhan Kılıç’ın ailesi telefona cevap alamayınca sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiindeki takım lojmanına geldi. Kilitli olan oda kapısını kıran ağabeyi ve babası, genç sporcuyu yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından ÇBSK takım kaptanı Ziya Berhan Kılıç’ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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