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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi

Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi

Gözaltına alınma görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sentetik Eroin 


- Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar 1,7 kilogram eroin ele geçirildi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin 5 bin 640 captagon, ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. (Mİ-
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