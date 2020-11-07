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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - ANKARA

Başkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - ANKARA

- Kazanın meydana geldiği Samsun yolu Ankara yönü Ortaköy mevkisi - Beton bariyerlere çarpan araçlar - Hayatını kaybeden kişinin yerde yatan cansız bedeni - Çarpmanın etkisiyle yola saçılan yiyecekler - Ekiplerin inceleme yapmasıBaşkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Samsun yolu Ankara yönü Ortaköy mevkisinde, Mustafa K. idaresindeki 06 GHK 28 plakalı araç kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mustafa K'nın hayatını kaybettiği araçta bulunan Hamide K. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve kış için hazırlanan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü.
Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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