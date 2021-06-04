Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

olay yeri görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Trol 


- Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tali yoldan ana yola çıkan sürücü minibüs ile çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup D. idaresindeki 06 CFY 083 plakalı Mercedes markalı otomobil, Taşdelen caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarına kontrolsüz bir şekilde giriş yaptı ve o sırada seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 06 C 5133 plakalı minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle minibüste bulunan Zeki A., Mustafa B. ve çarpan araçtaki Yakup D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapalı kalan yol, araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement