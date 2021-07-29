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Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi

Başkentte şüpheli çanta ihbarı polisi alarma geçirdi

-olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Polis Şüpheli Çanta Harekete Geç Polis Ekipleri Trol 


- Ankara'da bir otoparkın çıkış kapısında duran şüpheli çanta alarmın renginin kırmızıya dönmesine neden oldu. Çankaya Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otoparkın çıkışında duran şüpheli çanta ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve caddenin giriş çıkışını trafiğe kapattı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şüpheli çanta kontrol edildi. Çantada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Olayın ardından bölgede hayat normale döndü.
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