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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başkentte selde kalan arkadaşını kurtaran sürücü: 'Aynı tabaktan yemek yiyoruz mecburdum'

Başkentte selde kalan arkadaşını kurtaran sürücü: 'Aynı tabaktan yemek yiyoruz mecburdum'

Işıkeli ile röp

Yüzme Mahsur Kaldı Güvenlik Güçleri Kamera Rögar Kapağı 

-ARŞİV

( ANKARA ) Başkentte selde kalan arkadaşını kurtaran sürücü: "Aynı tabaktan yemek yiyoruz mecburdum" ANKARA

- Ankara'da dün selin artasında kamyonette mahsur kalan arkadaşını, yüzerek yanına gidip kurtaran Erman Işıkelli, “Aynı tabaktan yemek yiyoruz mecburdum” dedi.
Dün Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. İvidik Sanayi Sitesi bölgesinde rögar kapağının patlamasının ardından suya gömülen kamyonetin sürücüsü Can Taşkın (28), aracın kasasında mahsur kaldı. Su seviyesinin aniden yükseldiğini gören Can Taşkın'ın arkadaşı Erman Işıkelli (33) , bir an bile düşünmeden kıyafetleriyle suda yüzerek kamyonette mahsur kalan arkadaşının yanına gitti. Işıkelli, çevredekilerin suya attığı deniz yatağı ile yüzme bilmeyen arkadaşını kenara çıkardı. “Aynı tabaktan yemek yiyoruz mecburdum” Selin ortasında kalan arkadaşının yardımına hiç düşünmeden koştuğunu söyleyen Işıkeli, “İki araç ile iş yerimize gidiyorduk ben geçtim arkamdan gelen arkadaşın aracının önünde rögar kapağı patladığı için o orada mahsur kaldı. Bende tekrar dönüp geldim. Orada bulunan güvenlik güçlerinden araç yardımı istedim. Ancak şuan için oraya bir aracın gelemeyeceğini söylediler. Bende kendimi yardım etmek zorunda hissettim ve suya atlayarak arkadaşımın yanına gittim. Çünkü arkadaşım kardeşim, aynı tabaktan yemek yiyoruz mecburdum yani” diye konuştu.
“3 ila 4 dakika arasında su boyumuzu aştı” Her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyleyen Işıkeli, “Arkadaşım yüzme bilmiyordu o yüzden biraz panikledi. Yüzme bilmese de yan yanaydık sonuçta. El üstünde tutuyorlar şuan beni. Benim kardeşim gibidir o aynı mahallede oturuyoruz. Mecburen hissiyat olarak atladım suya. Orası değişik bir yer 3 ila 4 dakika arasında su boyumuzu aştı 10 dakikada su geri çekildi. O sırada kimse yoktu yalnız başımızaydık. Hep aynı şekilde oluyormuş orası onu duyduk” ifadelerini kullandı. Telefonla kendisini çekenlere sitem eden Işıkeli, “Sağ olsun etraftaki apartmanlardan birisi bizi kameraya çekmek yerine deniz yastığı attı. Onun sayesinde arkadaşı çıkarttık kendisine teşekkür ederim” dedi.
(ÖMR-
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