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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkentte sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor

- Başkentte sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor

Sanatçı ve seyircilerden genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA


- Ankara’da Çankaya Belediyesi tarafından Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılar, açık hava konserlerine devam ediyor. Çankaya Belediyesi tarafından korana virüs salgını nedeniyle uzun süredir sahne alamayan sanatçılara destek amaçlı proje başlatıldı. Çankaya Belediyesine başvuran sanatçılar, durumları değerlendirildikten sonra ‘Çankaya Bir Sahne’ etkinlikleri kapsamında konser verebiliyor. Çankaya’da bulunan Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta açılışı gerçekleşen konser etkinlikleri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Bahçelievler Metin Oktay konserinde Evren Kalaycıoğlu, Slug's ve Sinağrit Baba sahne aldı. Konserler 18 Haziran'a kadar devam edecek. (Mİ-
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