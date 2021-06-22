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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Başkentte sağanak yağış hayvanları da etkiledi

- Başkentte sağanak yağış hayvanları da etkiledi

- Bilgi için

( ANKARA ) ANKARA

Sağanak Yağış Köpek Hayvan Barınağı Sağanak Hayvan 


- Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde etkili olan sağanak yağış hayvan barınaklarını vurdu. Çok hayvanı etkileyen yoğun yağış bir hayvan barınağını da sular altında kalmasına neden oldu. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayvanlarına etkisi altına aldı. İlçede bulunan bir hayvan barınağını da etkileyen yağış, köpeklerin barındığı kulübelerinin de su altında kalmasına neden oldu. Köpeklerin panik içerisinde etrafa dağıldığı ve çaresizce havladıkları görüldü.
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etti ve köpeklerin barınaklarına bakım çalışması başlattı. Belediye yetkilileri barınakta hiçbir hayvanın yaralanmadığını ve ölmediğini belirtirken, onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.
(ME
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