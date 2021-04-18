Başkentte Ramazan desteği 8 milyon lirayı aştı

-BELPA A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli'nin açıklamaları

-Yemeklerin hazırlanması



( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş:-“Alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor” ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında destek 8 milyon lirayı aştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak amacıyla “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasını 1 Nisan tarihinden itibaren yeniden başlattı. Kampanyanın ikinci dalgası hayata geçirilirken, Büyükşehir Belediyesi "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstleniyor. Hayırseverler, “İftar Ver” uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere BELPA Mutfağında hazırlanan iftarlık ve sahurluk paketleri satın alarak diledikleri kadar bağışta bulunabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devam eden kampanyalarla ilgili sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yeni bir mesaj yayımladı. Yavaş mesajında, “Sevgili ailem, pandemi süreci maalesef artarak devam ediyor. Bu süreçte işsiz kalan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da artıyor. Biz de bunun etkilerini azaltmak için Ramazan ayında her gün 20 bin vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği sağlıyoruz. ‘iftarver.com’ sitemizde hala alınacak çok yemek, çalınacak çok kapı sizleri bekliyor. Sizleri iyiliğin başkentinde, bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın verdiği mutlulukla yine aynı sofrada buluşmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Kampanyaya destek ise 17 günde 8 milyon lirayı aşmış durumda. 2021 yılına damgasını vuran kampanyaya sadece Ankara’dan değil diğer illerden de hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, BELPA mutfağında özenle ve hijyenik koşullarda pişirilen iftar ve sahur paketleri; evde yemek yapacak kimsesi olmayan ya da dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve müzisyenlere ulaştırılıyor. Hayırseverlerin 'www.iftarver.com' adresi ya da ‘ankaratekyurek.com’ adresi üzerinden 25 TL’ye dilediği kadar iftar ve sahur paketi alabileceği bilgisini veren BELPA A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli, kampanya hakkında şöyle konuştu: “Geçen yıl başlatılan ‘İftar Ver’ kampanyasını Sayın başkanımız Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda bu yıl yeniden düzenliyoruz. Ankara’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak bereketli bir Ramazan ayını karşılayacağız. BELPA Mutfağı olarak halkımızın yanında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayırsever vatandaşlar 'ankaratekyürek.com’ adlı sitemizden bağışta bulunabilirler. Böylelikle tek yürek olarak Ramazan ayını geçirmiş olacağız.” İnternet adresi üzerinden satış oranları ve tutarı anlık olarak paylaşılırken, 18 Nisan 2021 itibarıyla vatandaşlar yaklaşık 108 binden fazla iftar paketi satın aldı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla evlere götürülen iftar ve sahur paketleri için yapılan bağış tutarı ise 2,7 milyon lirayı geçti. (Mİ-



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