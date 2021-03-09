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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

- Yangın çıkan atölye - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıANKARA (AA) - Ankara 'da, mobilya atölyesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.Siteler semtinde, Kalım Caddesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince, çevredeki atölyelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Bild Mobilya Sağlık Ekipleri 

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