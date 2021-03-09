Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
- Yangın çıkan atölye - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıANKARA (AA) - Ankara 'da, mobilya atölyesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.Siteler semtinde, Kalım Caddesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince, çevredeki atölyelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi.
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