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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkentte kaçak kozmetik operasyonu: 1 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

Başkentte kaçak kozmetik operasyonu: 1 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

Operasyondan görüntüler

Kaçak Lyon Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün 

-Ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da izinsiz kozmetik ürün imalatı yapılan iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde C.K. isimli şahsın kendi iş yerinde izinsiz olarak kozmetik ürün imal, depolama ve dolum işlemi yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, bahse konu iş yerine yaptıkları operasyonla piyasa değeri 1 milyon TL olan nevi ve menşei belli olmayan kozmetik ürünler ele geçirdi. C.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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