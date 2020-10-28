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( ANKARA ) - Başkentte dev narkotik uygulaması- Narkotim ekipleri şüpheli kişileri didik inceledi ANKARA



- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotim motorize polisleri il genelinde geniş çapta uygulamaya imza attı. Yapılan uygulamalarda, polis trafik kontrol noktasında araçlar durduruldu. Araçlarda Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilmiş keskin burunlu köpekler kaput, bagaj, araç içinde uyuşturucu madde araması yaptı. İnsansız hava aracı polisler ise şüpheli gördükleri aracı bildirerek polis noktalarında çevrilmesini sağladı. Kişiler üzerinde de arama yapıldı. Narkotik polisleri Altındağ ilçesi Yenidoğan mahallesi içerisinde işyerlerini, kafeterya ve kıraathaneleri de tek tek kontrol etti. Girilen bir kıraathanede yaşlı kişinin çantasında yapılan aramada da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çantada çok sayıda ikinci el cüzdan, tütün, çok sayıda tespit, kuru pasta gibi birbirinden ayrı objeler tespit edildi. Yine Narkotim ekipleri tarafından durdurulan araç içinden sopa ve bıçak çıktı. Polis suç unsuru teşkil edebilecek nesnelere el koydu. Bazı kontrol noktalarında ise lüks araçlar durdurularak genel taramaları yapıldı. Öte yandan Narkotik uygulamalarına trafik polisleri, yunus ekipleri ile asayiş birimleri de destek verdi. (İÇ-BC -



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