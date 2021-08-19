Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Başkentte DEAŞ operasyonu: 11 yabancı uyruklu şahsa gözaltı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Başkentte DEAŞ operasyonu: 11 yabancı uyruklu şahsa gözaltı

- Başkentte DEAŞ operasyonu: 11 yabancı uyruklu şahsa gözaltı

-zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Operasyon Çatışma Akalan Gözaltı Terör Örgütü 


- Ankara’da terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatı olan 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler il genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 11’ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (ALİ-
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı