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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı

Suçluların il jandarma komutanlığından çıkarılışı

Jandarma Akalan Jandarma Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı Adalet Sarayı 

-Suçluların adalet sarayı sevk edilişi
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluk faaliyetlerin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kasten adam öldürme suçundan 2015 yılından itibaren aranan H.G., 5 Şubat’ta gizlendiği Güdül Sorgun Mahallesindeki bir evde gözaltına alındı. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranan E.S. isimli şahıs ise 5 Şubat’ta Altındağ Karacaören Mahallesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan aranan T.A. da 5 Şubat’ta Sincan Cumhuiyet Mahallesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Başka bir suç ikilisi M.S ve Z.D ise, birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma suçundan jandarma ekipleri ve JASAT tarafından Mamak Fahrikorutürk Mahallesinde yakalandı. Ankara Cumhuriyet ve Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. (MC-
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