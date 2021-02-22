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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte 43 yaşındaki kadın sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti

Başkentte 43 yaşındaki kadın sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti

Boş kovan görüntüsü

Televizyon İlk Müdahale Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Görgü şahidi röportaj

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent'te, sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadın hayatını kaybetti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Birgül Y. isimli kadın, birilerinden kaçtığı esnada arabayla önünü kesen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ile polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı. Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş ise şunları ifade etti: "Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda herhalde yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik." (Mİ-
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