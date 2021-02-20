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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte 3 köpeğin şüpheli ölümü

Başkentte 3 köpeğin şüpheli ölümü

Köpeklerin cesedinden detay

Polis Şüpheli Ölüm Market Köpek Trol 

-Meyve suyu kutusundan detay
-Çevreden detay
-İhbarcı ile röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde 3 köpek ölü olarak bulundu. Yan yana bulunan köpeklerin zehirlendiği iddiaları öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre Ankara Altındağ Çamlık TOKİ Blokları yanında bulunan inşaatın önünde 3 köpek yan yana ölü olarak bulundu. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü düşünen bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi, şüpheli şekilde ölen 3 köpeğin cesetlerine nekropsi yapılması için Veteriner Araştırma Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne sevk etti. Köpeklerin yanında bulunan meyve suyu şişesi köpeklerin zehirlenmiş olabileceğini akıllara getirdi. Köpeklerin cesedini görüp polis ihbarda bulunan İbrahim Akçakoca, çocuğuyla markete giderken köpekleri görüp polise haber verdiğini, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü düşündüğünü anlattı.
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