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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın

Başkentte 11 katlı binanın 5. katında korkutan yangın

Olay yerinden ilk görüntüler

( ANKARA ) ANKARA


- Ankara'nın Mamak ilçesinde11 katlı bir binanın 5. katında çıkan yangında çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında olay yerine 10 ambulans sevk edilirken çok sayıda vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.
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