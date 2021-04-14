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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentliler sahura ilahi ile uyanıyor

Başkentliler sahura ilahi ile uyanıyor

-İlahi söyleyen sanatçıdan

Sahur İlahi Tasavvuf Ramazan Davulcusu 

--Davul çalan kardeşten
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da tasavvuf müziği sanatçısı Eren Coşan, ramazan davulcusu kardeşi ile Ankaralıları sahura ilahiler eşliğinde uyandırıyor. Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Eren Coşan, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da insanları sahura kaldırmak için kardeşi Muhammet Emir Coşan ile sokaklara çıktı. Coşan kardeşler diğer ramazan davulcularından farklı olarak halkı sahura ilahiler eşliğinde uyandırıyor. Tasavvuf müziği sanatçısı Coşan, geçen yıl başlattıkları uygulamaya çok olumlu dönüşler olduğunu görünce devam etme kararı aldıklarını ve bunu bir gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.

Coşan, "Kardeşinin Ramazan aylarında sahur vakitlerinde davul çaldığını ve kendisinin de onu eşlik etmek istediğini söyledi.

Böylece Ramazan aylarında kardeşinin yanında ilahi söylemeye başladığını ve gelen olumlu tepkiler üzerine devam etme kararı aldıklarını belirtti.

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