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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'tin kartpostallık manzaraları mest etti

Başkent'tin kartpostallık manzaraları mest etti

Drone detay

( ANKARA -DRONE)- Beyaza bürünen Başkent havadan görüntülendi- Başkent'in kar manzaraları havadan görüntülendi ANKARA

Sağanak Yağmur Kar Manzaraları Kar Yağışı Irak 


- Başkent'te sabah erken saatlerde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Kar yağışı ile beyaza bürünen Başkent havadan görüntülendi. Ankara'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başkent sakinleri, uzun zamandır beklediği kar yağışına kavuştuğu için büyük bir sevinç yaşadı. Adeta bir gelinlik misali, bembeyaz görüntüsü ile Başkent'i etkisi altına alan kar yağışı, kentte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bu kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. (UTK-
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