Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Başkent'teki yangında kundaklama şüphesi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent'teki yangında kundaklama şüphesi

- Başkent'teki yangında kundaklama şüphesi

- Binadan genel detay

( ANKARA ) ANKARA

Yangın Nadan Irak 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde çıkan yangından ev sahibi yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasında bulundu. Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi'nde bulunun bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürürken ev sahibi M.Y. yangını birlikte yaşadıkları oğlu E.Y'nin çıkartmış olabileceği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesi alınan M.Y'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. (BC -
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a