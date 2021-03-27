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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinden detay görüntüler

Olay Yeri İnceleme Cenaze Bild Yangına Müdahale Hurda Araç 

-ekiplerden görüntü
-cenazenin çıkarılması
-röportaj
-detaylar
-arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da dün meydana gelen hurda atölyesindeki yangında bir kişinin cansız bedeni gün aydınlanınca ortaya çıktı.Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ayyıldız Sanayi sitesinde hurda araç parçalama atölyesinde dün büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangın söndürme çalışmalarının ardından atölyede bugünkü incelemeler sürdürüldü. Yapılan incelemeler neticesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişinin 19 yaşındaki işçi Y.E.S. olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.Dün yaşanan yangında olayın sıcaklığı ve yangına müdahale esnasında fark edilmeyen cesede bugün gün ışıyınca ulaşılabildi. 112 ve olay yeri inceleme ekiplerinin hurda araç atölyesindeki inceleme çalışmaları devam ederken, yangında başka can kaybının olup olmadığı yapılan araştırmalar doğrultusunda sürdürülüyor.
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