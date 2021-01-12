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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Başkent’teki terör operasyonunda bir PKK’lı yakalandı

- Başkent’teki terör operasyonunda bir PKK’lı yakalandı

Şüphelinin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Akalan İtiraf Terör Operasyonu Terör Örgütü 


- Suriye’de uzun yıllar PKK/PYD terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleşen operasyonda, geçmiş yıllarda Suriye ülkesinde PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüpheli şahsın Ankara’da olduğu tespit edildi. Daha önce yapılan operasyonlarda yakalanan örgüt mensubunun itirafları ve istihbarat çalışmaları neticesinde adresi tespit edilen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin örgütsel bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (ALİ-
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