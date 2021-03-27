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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’teki silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Başkent’teki silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Polis Kaçak Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Polis Ekipleri 


- Ankara’da yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan bir çeteyi tespit eden polis ekipleri 5 farklı ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonla çete üyesi 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yaparak haksız kazanç bir çete olduğunu belirledi. Harekete geçen Organize Şube ekipleri Akyurt, Keçiören, Pursaklar, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde 11 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon ile 8 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda; 40 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kuru tabanca, 5 adet av tüfeği, 1 adet torna tesviye, 1 adet krom kaplama makinesi ile çok sayıda fişek ve silah parçaları ele geçirildi. (ALİ-
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