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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’teki sahte alkol operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Başkent’teki sahte alkol operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Zanlıların emniyete götürülüşü

( ANKARA ) ANKARA

Alkollü İçki Kaçak Akalan Kaçakçılık 


- Ankara’da sahte alkollü içki yapımı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 16 kişiden 12’si gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte alkollü içki ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sahte alkollü içki üreterek kaçakçılık yapan 16 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonla belirlenen şahıslarından 12’sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Operasyonda; bin 600 litre sahte alkollü içki, 437 adet sahte etiket, bin 90 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
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