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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkent’teki Narkotik operasyonunda 31 kişi tutuklandı

- Başkent’teki Narkotik operasyonunda 31 kişi tutuklandı

zanlıların emniyetteki görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent’teki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 367 şahıstan 31’inin tutuklandığını duyurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda 33,3 kilogram eroin ele geçirilirken 31 şahsın da tutuklandığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “01-07 Mart tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 367 şahıstan 31’i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 33,3 kilogram eroin, 4,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 17 kök Hint keneviri ve 3 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir” denildi. (ENG-
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