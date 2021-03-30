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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı

Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı

-Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

A Haber Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin Siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen 26 şahıstan 19’u yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’nin Siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleşen 26 kişiyi tespit etti. Harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, eş zamanlı düzenlediği operasyon ile tespit edilen 26 şahıstan 19’unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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