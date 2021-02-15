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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’teki bir temel kazısından insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

Başkent’teki bir temel kazısından insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

-Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Polis Olay Yeri İnceleme Kemik Parçası Temel Kazısı 


- Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacı Bayram Mahallesi’ndeki bir binanın inşası için yapılan temel kazısında insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. Kemikler incelenme altına alındı. Olay Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Kosova sokakta meydana geldi. Bina yapımı için temel kazma çalışması yapan işçiler kemik parçalarına rastladı. Olayın ardından çalışmalar durdu ve bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Olayın yaşandığı yere daha sonra Anadolu Medeniyetler Müzesi ekipleri de intikal etti. Müze ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda 6 adet kemik parçası ile çene iskeleti buldu. Kemikler incelenmek üzere müzeye götürülürken, olayla ilgili çalışmaların devam edildiği kaydedildi. (ALİ-
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