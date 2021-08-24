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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

-Cenazenin çıkarılması

Hastane Trafik Kazası 

--Kaza yapan araçlar
--Polislerin çalışmaları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir Karayolu temelli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Polatlı'daki hastanelere sevk edildi. (BC -
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