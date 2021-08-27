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Başkent’te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Başkent’te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Denetimlerden görüntü

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı Kaçak Sigara 

-Ele geçirilen malzemeler
-fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 21 iş yerine gerçekleştirilen denetimlerde, 5 ayrı iş yerinde çok sayıda kaçak sigara, kıyılmış tütün ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için tasarlanan malzemeler ele geçirildi. Operasyonların ardından gözaltına alınan 2 kişi ise adli mercilere intikal ettirileceği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 iş yeri denetlendi. Edinilen bilgilere göre, denetimler sonucu 5 ayrı işyerinden toplamda 80 bin 600 adet boş makaron, 92 bin adet doldurulmuş sigara, 19 kilogram kıyılmış tütün ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için tasarlanan ve satışa sunulmuş 82 adet bong, 65 adet küre ve 21 adet esrar öğütücü tespit edilerek el konulduğu öğrenildi. Denetimlerle alakalı olarak 5 şahsa adli işlem yapılmış ve S.M. ve O.Ö. isimli 2 şahıs ise gözaltına alınarak adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

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