Başkent’te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

-Ele geçirilen malzemeler

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da 21 iş yerine gerçekleştirilen denetimlerde, 5 ayrı iş yerinde çok sayıda kaçak sigara, kıyılmış tütün ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için tasarlanan malzemeler ele geçirildi. Operasyonların ardından gözaltına alınan 2 kişi ise adli mercilere intikal ettirileceği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 iş yeri denetlendi. Edinilen bilgilere göre, denetimler sonucu 5 ayrı işyerinden toplamda 80 bin 600 adet boş makaron, 92 bin adet doldurulmuş sigara, 19 kilogram kıyılmış tütün ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için tasarlanan ve satışa sunulmuş 82 adet bong, 65 adet küre ve 21 adet esrar öğütücü tespit edilerek el konulduğu öğrenildi. Denetimlerle alakalı olarak 5 şahsa adli işlem yapılmış ve S.M. ve O.Ö. isimli 2 şahıs ise gözaltına alınarak adli mercilere sevk edileceği bildirildi.



