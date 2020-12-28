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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te zehir tacirlerine geçit yok

Başkent’te zehir tacirlerine geçit yok

-Zanlılardan görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Akalan Gesi Tekerlekli Sandalye 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda yakalanan 300 kişiden 33’ü tutuklanarak cezaevine yollandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “En büyük moral ve motivasyon kaynağımız; mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi” denildi. (ÖMR-BC -
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