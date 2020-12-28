Başkent’te zehir tacirlerine geçit yok



- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda yakalanan 300 kişiden 33’ü tutuklanarak cezaevine yollandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “En büyük moral ve motivasyon kaynağımız; mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi” denildi. (ÖMR-BC -



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