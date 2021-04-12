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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Operasyonlardan görüntü

Polis Sentetik Bonzai Urus Kurusıkı Tabanca 

-ele geçirilenlerin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda gözaltına aldığı 359 şüpheliden 46'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 359 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 46'sı tutuklandı. Operasyonlarda 30 kg bonzai, 4.9 kg esrar, bin 150 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
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