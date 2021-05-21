Başkent'te zehir tacirlerine büyük darbe

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( ANKARA )- Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi ANKARA



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 29 kişi gözaltına alındı. Yakalanan maddeleri satın aldığı belirlenen 40 kişiye de adli işlem uygulandı.Başkent’te Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 3 aydır yaptığı fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla belirledikleri 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca, yakalanan şahıslardan kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 40 kişiyi de tespit ederek adli işlem uyguladı.Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki tahkikat devam ederken, şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; 192,77 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 56 adet uyuşturucu hap, çok miktarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ve bir adet silah ele geçirildi.Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan zanlılar sabah saatlerinde Polatlı Adliyesi'ne sevk edildi.

