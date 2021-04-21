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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te zehir tacirlerine büyük darbe

Başkent'te zehir tacirlerine büyük darbe

Ele geçirilen malzemelerin Emniyetteki sergisi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Zanlının polis ekipleri tarafından götürülüşü
-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
-Operasyondan görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( ANKARA )-300 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi ANKARA

- Elinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen K.V.Ö. isimli şahıs Ankara’da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Zanlının, uyuşturucuları sakladığı ve “zula” olarak tabir edilen adreslerinde ise toplamda 300 kilogramı aşkın esrar ile Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, K.V.Ö. isimli şahsın elinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğunu ve bu maddeleri Çankaya ilçesi ile Çorum ilindeki adreslerinde sakladığı yönünde gelen ihbar üzere harekete geçti. Yakalanan K.V.Ö.’nün uyuşturucu maddeleri sakladığı adreslerde yapılan aramalarda 6 çuval içerisinde ağırlığı toplamda 176 kilo 630 gram gelen Hint keneviri tohumu, 35 çuval içerisinde de ağırlığı toplamda 127 kilo 060 gram gelen esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan K.V.Ö. Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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