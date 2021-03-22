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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkent’te zehir tacirlerine büyük darbe

- Başkent’te zehir tacirlerine büyük darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Kokain Sentetik Bonzai Eroin 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinde Ankara geneline yapılan operasyonlarda, 77,2 kilogram esrar, 6,3 kilogram bonzai, 850 gr eroin, 800 gr kokain ve bin 300 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 15-21 Mart arasında Ankara genelinde yapılan operasyonlarda 341 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 341 şahıstan 35’i tutuklandı. Ankara genelinde yapılan 1 haftalık operasyonlarda 77,2 kilogram esrar, 6,3 kilogram bonzai, 850 gram eroin, 800 gram kokain, bin 300 adet de sentetik ecza maddesi ele geçirildi. (MC-
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