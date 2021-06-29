- Başkent'te yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti



- Ankara'daki bir kurumun camından düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesin Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan bir kamu kurumunda meydana geldi. Yüksek katlardaki camlardan birisinin düştüğünü ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirmelemeler sonucunda düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın sebeninin yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

(ALİ-BC -

