Başkent’te yıkımı devam eden bina havadan görüntülendi



- Ankara’nın Çankaya ilçesinde temelinde kayma olup boşaltılan binanın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Çankaya ilçesinde bulunan İleri Mahallesi'nde yapılan inşaat çalışmalarının sonucunda, alanın arka kısmında bulunan Açelya Apartmanındaki yıkım işlemlerine devam ediliyor. Temelinde kayma olan ve tamamen boşaltılan Açelya Apartmanındaki yıkım çalışmaları, etrafındaki diğer binalara zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak devam ediyor. Binanın temelinde kaymaya sebebiyet veren inşaat çalışmasıyla ilgili olarak hukuki sürecin de devam ettiği öğrenildi. 14 parselin ve 155 bağımsız bölümün risk altında olduğu bölgedeki yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. (ENG-



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