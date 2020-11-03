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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Başkent'te yardım tırları İzmir için yola çıktı

- Başkent'te yardım tırları İzmir için yola çıktı

-Genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Deprem Felaketi Depremzede Beraberlik Felaket Deprem Bölgesi 


- İzmir'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan yardım paketleri depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara'dan yola çıktı. İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yurtta ve dünyada depremzedelere ulaşan destek yardımları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Valiliği, Kaymakamlıkları, Belediyeleri, esnaf ve yardımseverlerin destekleriyle oluşturulan yardımlar depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktı. Dün yola çıkan 2 tırın ardından bugün yola çıkan 9 tır depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için İzmir'e gönderildi. Böylelikle dün yola çıkan tırlarla birlikte toplam 11 tır deprem bölgesine gönderilmiş oldu. Temel gıda malzemesi, yaşam malzemeleri ve battaniye yüklü tırlar Yenimahalle ilçesinde bulunan ve Ankara Valiliği'ne bağlı olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan hareket ederek İzmir'e doğru hareket etti. Ayrıca yola çıkan tırların önüne "Ankara, İzmir için tek yürek" yazılı destek pankartları asılarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. (ALİ-BC -
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