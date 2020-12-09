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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te yangın faciası: Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı

Başkent'te yangın faciası: Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı

-Yanan binadan görüntü

Hastane Katalitik Soba Nadan Yangın Faciası Şahit 

--Görgü şahitlerinin açıklaması

( ANKARA ) - Başkent'te yangın faciası- Babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı ANKARA

- Ankara'nın Keçiören ilçesinde katalitik sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası babaanne ve iki torunu hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi Yasin sokakta meydana katalitik sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İçeride bulunan babaanne ve 1 ve 5 yaşlarındaki 2 torunu olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürdüldü. 1 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. (BC -
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