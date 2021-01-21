Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te yangın

Başkent'te yangın

İtfaiye ekipleri

Yangına Müdahale 

-Yanan daireden görüntü
-fotoğraflar

( ANKARA )- Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Onur sokak üzerinde bulunan 31 nolu binanın 3 nolu dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlık ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı olmaması sevindirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı