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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

Başkent’te yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

Olay yerinden görüntüler

Yaşlı Kadın Polis Gözyaşı Oksijen Sağlık Ekipleri 

--Akrabalarından gözyaşı
-- Apartmadan görüntüler
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yangın saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Bayraklı Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın en üst dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Münevver Karahan (80) yanına elektrikli sobayı yakınlaştırarak uykuya daldı. Belirli bir zaman sonra Karahan’ın üstündeki battaniye tutuşarak yangın çıktı. Dumanları gören komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede daireye ulaşan itfaiye ekipleri oksijen olmadığından dolayı yangının kendiliğinden söndüğünü tespit ederken, yoğun duman içindeki odada Karahan’ın cansız bedenine rastladı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, eve gelen Karahan’ın torunları gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Karahan’ın evde yalnız yaşadığı ve ara ara akrabalarının ziyarete geldiği öğrenildi. (MKM-
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