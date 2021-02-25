Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te yabancı uyruklu bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Başkent’te yabancı uyruklu bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Olay yerin inceleme ekiplerinden görüntüler

Hastane Karbonmonoksit Karbon Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinden görüntüler
--Kadının akrabalarından görüntüler
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Mamak ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın yeni taşındığı evinde erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu. Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir erkek dün taşındığın evine akşam saatleri üzerinde geldi. Evinin kapısını açan yabancı uyruklu erkek, henüz kimliği tespit edilemeyen kadın sevgilisini yerde yatarken buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soba zehirlenmesi şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, ölen kadının kafasının arkasında kan izinin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüpheli adamın kanında karbonmonoksit tespiti yapmak için hastaneye götürdü. Yabancı uyruklu kadının cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırdı. Olay yerine gelen kadının akrabaları ise fenalık geçirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı